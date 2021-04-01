Последние новости на 1 апреля 2021: Прокуратура запретила покупку роскошной иномарки чиновникам ЖКХ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние новости на 1 апреля 2021. Прокуратура Новороссийска запретила покупку роскошной иномарки за 2,5 млн рублей чиновникам ЖКХ. В этой истории не последнюю роль сыграло общественное мнение.

На Кубани на бывшую заведующую детсадом заведено уголовное дело. Женщина подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

В Краснодаре дерево упало на припаркованный автомобиль. Происшествие случилось на улице Стасова.

8 апреля в Краснодаре откроется движение трамваев по улице Московской. Перед тем как запустить трамвай, рабочие переложили в этом районе всю коммуникацию.

На Кубани игровой бизнес в торговых центрах получит поддержку в 13 млн рублей. Деньги будут выделены из краевого бюджета.