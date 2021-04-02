Последние новости на 2 апреля 2021: житель Адыгеи набросился на полицейского с нецензурной бранью и разводным ключом

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Последние новости на 2 апреля 2021. 38-летний житель Адыгеи набросился на полицейского с нецензурной бранью и разводным ключом За свой поступок он рискует получить до 5 лет тюрьмы.

На Кубани сотрудница полиции насмерть сбила 8-летнего школьника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Заведующая детсадом на Кубани прикарманила 100 тыс. рублей чужих премиальных. Женщина посчитала, что у ее сотрудниц слишком большие премии.

В Анапе на Витязевской косе все самострои будут снесены к маю. На местных песчаных дюнах продолжается снос незаконных объектов.

В Краснодаре потратят 9 млн рублей на питание для школьников-инвалидов. Мера поддержки коснется 900 учащихся городских школ.