Диану Эльчипарову ищут родные

Последние новости на 13 апреля 2021. 38-летняя жительница Кубани пропала после съемок в передаче на Первом канале. Ее ищут с 1 февраля.

Житель Краснодара задолжал почти миллион рублей по алиментам. Приставы смогли вернуть положенные деньги ребенку.

На Кубани погибшего под поездом мужчину просят опознать по татуировкам. Трагедия произошла поздно вечером 11 апреля.

В Краснодаре представят подлинники работ Пабло Пикассо из Эрмитажа. Выставка подготовлена галереей современного искусства PS Gallery из Санкт-Петербурга.

Две эмблемы футбольного клуба «Кубань» продали с аукциона за 16 млн рублей. Оба торговых знака клуба выкупили его болельщики.