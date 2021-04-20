Последние новости на 20 апреля 2021: Ревнивая россиянка убила любовника, лишив мужского достоинства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последние новости на 20 апреля 2021. Ревнивая россиянка убила любовника, лишив мужского достоинства. За свою неверность партнер был наказан коварно и жестоко.

Улицу 1 Мая в Краснодаре расширят до четырех полос. Расширение участка до 4 полос от Черкасской до 40-летия Победы составит чуть больше километра.

Хозяйку шаурмичной в Краснодаре будут судить за гибель двух человек. Угоревшие в пожаре были работниками точки по продаже фаст-фуда.

Четыре человека отравились газом в жилом доме в Краснодаре. Сейчас они госпитализированы.

Вор с Автолюбителей вынес из двух квартир 90 тысяч в Краснодаре. Он проникал в жилища профессионально.