Последние новости на 26 апреля 2021: Саша Белый получил смертельное ранение, набросившись на женщину

Последние новости на 26 апреля 2021. Саша Белый получил смертельное ранение, набросившись на женщину. Возлюбленного убила сожительница, защищаясь, от кулаков.

На Кубани охотник выстрелил в сына во время чистки ружья. Парень получил огнестрельное ранение дробью.

Автопробег на 350 миллионов рублей шокировал жителей и туристов в Сочи. Шестнадцать Lamborghini прокатились по дорогам курорта.

Подросток из Новороссийска вышел в финал восьмого сезона шоу «Голос Дети». Он исполнил песню Кристины Орбакайте «Без тебя».

Канатное метро в Краснодаре построят для туристов. Мэр города сказал, что город не отказался от проекта.