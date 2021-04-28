Фото: Типичный Краснодар

Последние новости на 28 апреля 2021. В океанариуме Анапы из-за недовольных клиентов погибла акула. Скандал закончился смертью выступающей рыбы.

ГИБДД назвала виновного в смертельном ДТП в Краснодаре, где погиб мотоциклист. Виновного трагедии помогло определить видео с авторегистратора.

Инспектора таможни в Сочи подозревают в получении взятки в сумме 30 тыс. рублей. Деньги нечистый на руку сотрудник ведомства получил на посту Адлер - Республика Абхазия.

В Сочи насчитали более 500 дешевых микроквартир. Мини-квартиры становятся популярными у покупателей сочинской недвижимости.

Краснодар попал в рейтинг самых патриотичных городов России. В соцопросе участвовали жители 22 крупных городов РФ.