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Последние новости на 30 апреля 2021. В Краснодаре будут судить 16-летнего подростка, который битой ударил женщину по голове. Свою вину малолетний хулиган признал и теперь ждет справедливого наказания.

Брянские налетчики украли в Краснодаре из банкомата 3,3 млн рублей. Похитителей задержали.

В Армавире задержали одного из участников перестрелки у кафе. Остальные фигуранты в розыске.

В Новороссийске в ДТП пострадал пьяный водитель иномарки. От медосвидетельствования мужчина отказался.

На Парад Победы 2021 в Краснодаре и Новороссийске пустят только 100 ветеранов войн. Увидеть воочию торжественный проход войск смогут ветераны Великой Отечественной войны и участники локальных боевых конфликтов.