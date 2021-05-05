Последние новости на 5 мая 2021: На Кубани завели уголовное дело на труп Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последние новости на 5 мая 2021. На Кубани завели уголовное дело на труп. Мужчина умер еще до начала поисков преступника.

Под Новороссийском «семерка» врезалась в полицейский патруль. Водителей автомобилей отправили в больницу.

На Кубани женщина за рулем джипа устроила ДТП с пятью пострадавшими. Среди пострадавших двое детей.

В парке Галицкого высадили новую партию слоновых пальм. А еще тут зацвела магнолия.

В Новороссийске 95-летнего ветерана поздравили военным парадом. Торжественным маршем перед домом Петра Левченко прошли десантники 7-й гвардейской штурмовой бригады.