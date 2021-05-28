Что произошло за ночь 28 мая: Моргенштерн пожертвовал три миллиона рублей на лечение мальчика из кубанской глубинки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Что произошло за ночь 28 мая 2021. Моргенштерн пожертвовал три миллиона рублей на лечение мальчика из кубанской глубинки. Илье Худобе срочно нужна операция, чтобы он смог ходить.

Владельцам провалившихся под грунт машин в Новороссийске возместят ущерб. Шесть авто провалились в яму на стройплощадке.

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