Что произошло за ночь 30 мая: На Кубани выпал град с голубиное яйцо Фото: Евгения ОСТРАЯ

Что произошло за ночь 30 мая 2021. На Кубани выпал град с голубиное яйцо. Непогода обрушилась на Апшеронский район.

Режим повышенной готовности в месте разлива нефти в Черном море не снимут. Он будет действовать до получения всех анализов.

В модном доме Louis Vuitton назвали сильно устаревшей информацию о коллекции сумок с надписью «Сочи». Женские аксессуары в том числе с обозначением российских городов продавались в 2019 году

Миллиардер привез в Сочи шедевры Фаберже. На курорте открылась выставка уникальных ювелирных изделий.

В Сочи создают две карты чайных плантаций: одна - история, другая – будущее. Чаеводство на курорте планируют развивать и дальше.