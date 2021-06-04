Что произошло за ночь 4 июня: Семь парней устроили мощный разбой в Краснодаре и в конце угнали Bentley Continental
Что произошло за ночь 4 июня 2021. Семь парней устроили мощный разбой в Краснодаре и в конце угнали Bentley Continental. Теперь вся компания отправится под суд.
В Сочи пьяный водитель без прав «влетел» в бетонную стену. Его госпитализировали.
Россияне считают Сергея Галицкого лучшим бизнесменом страны. Сейчас коммерсант посвящает все время футбольному клубу «Краснодар».
Водитель автобуса насмерть задавил пенсионерку в Сочи. Трагедия случилась сегодня днем на улице Вишневой.
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