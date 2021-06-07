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Общество7 июня 2021 8:17

Что произошло за ночь 7 июня: В Краснодаре нашли тело 37-летнего мужчины, который находился в розыске

Что произошло за ночь 7 июня в Краснодарском крае
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Что произошло за ночь 7 июня: В Краснодаре нашли тело 37-летнего мужчины, который находился в розыске

Что произошло за ночь 7 июня: В Краснодаре нашли тело 37-летнего мужчины, который находился в розыске

Фото: Илья СМИРНОВ

Что произошло за ночь 7 июня 2021. В Краснодаре нашли тело 37-летнего мужчины, который находился в розыске. Погибший пропал 12 мая, после чего его стала искать родня.

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