Фото: ОМВД России по городу Анапе

Рассказываем последние новости на 9 июля. В Анапе арестовали мужчину с верблюдом. Он предлагал сделать фото за деньги с экзотическим животным.

На Кубани сын убил родителей-бизнесменов из-за любви к бутылке. Отец не давал мужчине выпивать.

В Краснодаре проверяют информацию о нарушениях на концерте певицы Zivert. Там сотни фанатов пришли танцевать и петь без масок.

На Кубани пострадавшие от подтоплений предприниматели получат специальные займы. Для них подготовили специальную ставку в 0,1%.

В Адыгее подростки украли из дома музыкальный центр. Это уже вторая кража школьников.