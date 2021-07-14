Последние новости на 14 июля: Жара в Краснодаре побила температурный рекорд 1980 года

Рассказываем последние новости на 14 июля на Кубани. Жара в Краснодаре побила температурный рекорд 1980 года. Так тепло в краевом центре не было уже давно.

В ковидном госпитале инфекционной больницы Краснодара осталось 10% свободных коек. Здесь лежит 200 человек с положительным тестом на COVID-19.

Утомленный солнцем: в Краснодаре мужчина устроил мини-пляж под окнами мэрии. Жители Краснодара всеми силами борются со зноем.

СК возбудил уголовное дело после взрыва гостиницы в Геленджике. Там погиб один человек, еще пять пострадали.

В Краснодаре на улице избили полицейского. Он стал участником конфликта.