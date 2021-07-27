Что произошло за ночь 27 июля: В Новороссийске пьяный водитель электросамоката попал под колеса иномарки

Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Что произошло за ночь 27 июля 2021. В Новороссийске пьяный водитель электросамоката попал под колеса иномарки. Он нарушил сразу несколько правил дорожного движения.

На Черноморском побережье Кубани ожидаются смерчи. В регионе действует экстренное предупреждение по комплексу неблагоприятных метеорологических явлений.

На Кубани сайт накажут за героизацию преступности. Интернет-ресурс «Прайм Крайм» слишком много писал про криминал.

В Краснодаре произошел пожар в жилых зданиях. Огонь охватил площадь в 425 квадратных метров.

В горах Сочи потерявшийся 12-летний мальчик переночевал один в лесу. Утром юного туриста из Московской области обнаружили спасатели.