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Происшествия14 августа 2021 16:47

На курортах Краснодарского края за сутки выпала годовая норма осадков

Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев
Варвара ДЫМ
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Стихия обрушилась на Краснодарский край

Стихия обрушилась на Краснодарский край

На курортах Краснодарского края за ночь выпала годовая норма осадков. Об этом ТАСС сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

- В Анапе и в Темрюке выпала годовая норма осадков за сутки. Большая вода начала превращаться в нагонную волну, - сказал губернатор.

13 августа стихия обрушилась на Азовское и Черноморское побережье. Но больше всего досталось Анапе и Темрюкскому району. В Анапе разворочены пляжи, под воду ушли дороги, сполз асфальт и утонули автомобили. В Темрюке сель сошел на автокемпинг. Чудом никто не пострадал. Эвакуировано из зон подтоплений более 450 человек, подтоплено 1400 дворов. Спасатели справляются с последствиями стихии.

А синоптики говорят, что поливать будет до 15 августа, и только потом погода наладится.

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