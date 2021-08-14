На курортах Краснодарского края за сутки выпала годовая норма осадков

Стихия обрушилась на Краснодарский край

На курортах Краснодарского края за ночь выпала годовая норма осадков. Об этом ТАСС сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

- В Анапе и в Темрюке выпала годовая норма осадков за сутки. Большая вода начала превращаться в нагонную волну, - сказал губернатор.

13 августа стихия обрушилась на Азовское и Черноморское побережье. Но больше всего досталось Анапе и Темрюкскому району. В Анапе разворочены пляжи, под воду ушли дороги, сполз асфальт и утонули автомобили. В Темрюке сель сошел на автокемпинг. Чудом никто не пострадал. Эвакуировано из зон подтоплений более 450 человек, подтоплено 1400 дворов. Спасатели справляются с последствиями стихии.

А синоптики говорят, что поливать будет до 15 августа, и только потом погода наладится.

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