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Общество17 августа 2021 8:40

Что произошло за ночь 17 августа: Чиновница из Адыгеи обманула государство на 600 тысяч рублей

Что произошло за ночь 17 августа в Краснодарском крае
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: 01.мвд.рф

Фото: 01.мвд.рф

Что произошло за ночь 17 августа 2021. Чиновница из Адыгеи обманула государство на 600 тысяч рублей. В отношении женщины возбудили уголовное дело.

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