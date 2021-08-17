Что произошло за ночь 17 августа: Чиновница из Адыгеи обманула государство на 600 тысяч рублей

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Что произошло за ночь 17 августа 2021. Чиновница из Адыгеи обманула государство на 600 тысяч рублей. В отношении женщины возбудили уголовное дело.
В Анапе пострадавшим от наводнения после ливней выплатят по 10 тысяч рублей. Деньги начнут перечислять с 18 августа.
В Анапе запретили посещение кипарисового озера. Предварительно, ограничения снимут уже сегодня, 17 августа.
В Сочи вакцинировали более 60% взрослого населения. Прививочная кампания на курорте продолжается.
В оперштабе Кубани опровергли сообщения о прорыве дамбы под Новороссийском. По данным ведомства, ситуация находится под контролем оперативных служб.