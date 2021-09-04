Что произошло за ночь 4 сентября: В Сочи из загоревшегося общежития эвакуировали 150 жильцов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Что произошло за ночь 4 сентября в Краснодарском крае. В Сочи из загоревшегося общежития эвакуировали 150 жильцов. Пожар бушевал в одной из квартир 5-этажного дома.

В Сочи закрыли ресторан после нарушений на концерте Гуфа. Ресторан VinoGrad приостановил свою деятельность на 60 дней из-за несоблюдения масочного режима поклонниками рэпера.

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