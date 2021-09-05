Последние новости на 5 сентября в Краснодарском крае: синоптики рассказали, чего ждать в сентябре туристам

Фото: Мария ЛЕНЦ.

«КП» - Кубань» сообщает последние новости на 5 сентября в Краснодарском крае.

Мужчины забрались в клетку со страусами и издевались над ними на Кубани. Полиция ищет изуверов.

Жительница Кубани упала с заброшенного колеса обозрения под Екатеринбургом. По факту случившегося организовано разбирательство.

В Гидрометцентре России рассказали, чего ждать в сентябре туристам на курортах Кубани.

Медвежонок попал под машину во время прогулки по Сочи. После столкновения зверь убежал.

Женщина напала на военнослужащего Росгвардии в Сочи. По словам очевидцев, потасовка длилась около двадцати минут. На кадрах, которые появились в пабликах, видно, как женщина бьет правоохранителей, пока они успокаивают ее спутника.