Что произошло за ночь 6 сентября: В Адыгее в ДТП с шестью машинами погибли три человека, двое из них – дети

Фото пресс-службы МВД по Республике Адыгея

Что произошло за ночь 6 сентября 2021. В Адыгее в ДТП с шестью машинами погибли три человека, двое из них – дети. Жертвами аварии стали жители Краснодарского края.

В Краснодаре двое мужчин устроили поножовщину на детской площадке. В обстоятельствах разбираются правоохранители.

Парапланерист врезался в провода и обесточил несколько населенных пунктов на Кубани. Сам пилот остался жив.

В Геленджике неизвестный сбил ребенка на зебре и скрылся. Сейчас его разыскивает полиция.

Пассажирский автобус протаранил автокран в Анапе: прокуратура проводит проверку. В ДТП погиб человек, еще двое получили травмы различной степени тяжести.