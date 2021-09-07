Что произошло за ночь 7 сентября: В Краснодаре с помощью видеокамер выследили четырех граффитистов-вандалов

фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Что произошло за ночь 7 сентября 2021. В Краснодаре с помощью видеокамер выследили четырех граффитистов-вандалов. Правонарушителей поймали прямо на месте преступления и привлекли к административной ответственности.

Из дома капитана украли 8 млн рублей, на которые он хотел купить гостиницу. Преступники явно знали, что у него хранится большая сумма.

Грабитель забрался в дом к пенсионерке под видом электрика и украл 53 000 рублей. Бабушка, испугавшись угроз пытками, сама отдала деньги.

Два кафе в Сочи могут закрыть за нарушение «ковидных» ограничений. За работой общепита курорта в период пандемии следят чиновники и полиция.

Сотрудник полиции Усть-Лабинска осужден на 4 года за инсценировку с изъятием наркотиков. Работник уголовного розыска заставил двоих граждан признаться в хранении запрещенных средств.