Что произошло за ночь 8 сентября: Стали известны подробности аварии с междугородним автобусом в Краснодарском крае

Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Что произошло за ночь 8 сентября 2021. Стали известны подробности аварии с междугородним автобусом в Краснодарском крае. Четыре человека пострадали.

Полицейский получил 40 000 рублей от фермера, чтобы не заводил дело на тракториста. В Щербиновском районе руководитель крестьянско-фермерского хозяйства пытался увести от ответственности пьяного тракториста, но теперь придется самому отвечать перед законом за дачу взятки должностному лицу.

На сочинских пляжах устанавливают веб-камеры. Наблюдать за происходящем на берегу Черного моря можно будет в режиме реального времени.

Сотрудница краснодарской полиции сливала информацию из служебной базы данных. Вознаграждение за разглашение секретной информации не превышало 500 рублей.

На северо-востоке Краснодара возведут город будущего. Планируется, что в новом микрорайоне будут жить 187 тысяч человек и это самый крупный в России проект комплексного планирования и развития новых городских территорий.