Что произошло за ночь 10 сентября: В Краснодарском крае в страшном ДТП погибли два человека

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Что произошло за ночь 10 сентября 2021 года. В Краснодарском крае в страшном ДТП погибли два человека. В Курганинске столкнулись лоб в лоб легковой автомобиль и автобус.

В Сочи сгорел двухэтажный барак площадью 370 кв. метров. Из дома были эвакуированы 24 человека, сейчас они размещены во временном жилье.

В Краснодаре проложили 604 метра трамвайных путей на улице Московской. Всего на этом участке планируют построить 5 километров нового полотна.

Ректор задолжал сотрудникам более 11 миллионов рублей в Краснодаре. Они недополучали зарплату ровно год.

Полиция опровергла повреждение опоры ж/д моста в Анапе. Ранее об этом заявляли местные жители.