Что произошло за ночь 11 сентября: Следователь полиции сбежал с 3 млн взятки во время спецоперации на Кубани

Следователь полиции вот уже три дня в бегах Фото: Александр ГЛУЗ

Что произошло за ночь 11 сентября 2021 года. Следователь полиции сбежал с 3 млн взятки во время спецоперации на Кубани. От краснодарских силовиков он угнал на отцовской машине.

Девятиклассник из Новороссийска потратил выигрыш на корм для бездомных собак. Вова Иванов победил в конкурсе, но деньги решил отдать на содержание животных.

В Сочи задержали автохамку на Porshe. Водительница видела, что карета скорой помощи включила проблесковые маячки и сирену, но не пропустила врачей.

Мужчина украл бокс для сбора средств на лечение ребенка в Краснодаре. Неприятный инцидент произошел в пекарне на улице Одесской.

В Ейском районе Кубани подошел к концу купальный сезон. Официально организованные пляжи прекращают работу 11 сентября.

В Горячем Ключе закрыли Ледовый дворец. Играть в хоккей и заниматься фигурным катанием не могут более сотни ребят.