Что произошло за ночь 11 сентября: Следователь полиции сбежал с 3 млн взятки во время спецоперации на Кубани

Следователь полиции вот уже три дня в бегах
Фото: Александр ГЛУЗ
Что произошло за ночь 11 сентября 2021 года. Следователь полиции сбежал с 3 млн взятки во время спецоперации на Кубани. От краснодарских силовиков он угнал на отцовской машине.
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