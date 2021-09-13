Что произошло за ночь 13 сентября: Жителей Краснодарского края просят подготовиться к серьезной непогоде Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Что произошло за ночь 13 сентября 2021. Жителей Краснодарского края просят подготовиться к серьезной непогоде. Над регионом будет бушевать сильный шторм.

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