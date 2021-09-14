Что произошло за ночь 14 сентября: В Краснодарском крае страшная автоавария унесла жизнь женщины Фото: Дмитрий СТЕШИН

Что произошло за ночь 14 сентября 2021. В Краснодарском крае страшная автоавария унесла жизнь женщины. Легковушка при обгоне столкнулась с КамАЗом на встречке лоб в лоб.

Пациента с поражением легких 100 процентов спасли на Кубани. За жизнь 38-летнего мужчины медики боролись два месяца.

В Динском районе распустились лотосы. Краснокнижный цветок появился неподалеку от станицы Пластуновской.

Мужчина сорвался со скалы в Анапе. Пострадавшего спасли и доставили медикам.

Около 500 миллионов рублей отведено на поддержку отстающих районов Кубани. Исправлять ситуацию запланировано в Мостовском, Отрадненском и Апшеронском районах.