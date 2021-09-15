Что произошло за ночь 15 сентября: Вандалы облили краской памятник Ленину в Краснодаре

Что произошло за ночь 15 сентября 2021 года. Вандалы облили краской памятник Ленину в Краснодаре. Монумент и плитка вокруг него накануне были залиты красным веществом.

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