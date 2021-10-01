Что произошло за ночь 1 октября: Во время отдыха на реке Белой в Адыгее компания утопила три автомобиля

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Что произошло за ночь 1 октября 2021. Во время отдыха на реке Белой в Адыгее компания утопила три автомобиля. Молодые люди попали в ловушку на реке после сброса воды, на помощь пришли спасатели.

На два месяца арестовали мужчину, стрелявшего в торговом центре Сочи. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье хулиганство с использованием оружия.

Двоим жителям Армавира вынесли приговор за убийство и порчу имущества. Суд вновь рассмотрел ранее обжалованное уголовное дело.

В Краснодаре упала девочка из окна многоэтажки. Она скончалась на месте.

Почти 3,5 тыс. земельных участков арестовали следователи в Сочи. Территории оказались похищенными в результате махинаций после изменения границ Сочинского национального парка.