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Общество3 октября 2021 7:03

Что произошло за ночь 3 октября: 60-летние жительницы из Сочи устроили танцы на центральном пляже

Что произошло за ночь 3 октября в Краснодарском крае
Юлия ЧУБАКОВА
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Фото: стоп-кадр из видео

Фото: стоп-кадр из видео

Что произошло за ночь 3 октября в Краснодарском крае. 60-летние жительницы из Сочи устроили танцы на центральном пляже. Энергичная компания утерла нос молодым.

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