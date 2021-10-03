Что произошло за ночь 3 октября: 60-летние жительницы из Сочи устроили танцы на центральном пляже

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Что произошло за ночь 3 октября в Краснодарском крае. 60-летние жительницы из Сочи устроили танцы на центральном пляже. Энергичная компания утерла нос молодым.

Сочинский влюбленный сделал предложение невесте в океанариуме. Парень признался, договориться с океанариумом было сложнее, чем решиться на свадьбу.

Двое подростков пострадали в аварии в Апшеронском районе. Автомобиль, в котором ехали дети, сначала выехал на встречную полосу, а затем машину вынесло в кювет.

В Сочи вандалы осквернили мемориальное захоронение героя Великой Отечественной войны. Уличные художники расписали мемориал, но юнармейцы центра дополнительно образования «Хоста» отмыли и вывели похабные надписи с могилы героя.

Массовое отключение света произошло в Приморско-Ахтарском районе. Без электроэнергии остались около 38 тысяч жителей.