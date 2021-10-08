Что произошло за ночь 8 октября: Пожизненное заключение грозит сочинцу за сбыт наркотиков

Что произошло за ночь 8 октября 2021 года. Сочинцу грозит вплоть до пожизненного лишения свободы за сбыт более 600 граммов наркотика. Парня с пакетиками мефедрона задержали в Кущевском районе.

Самолет Саратов-Краснодар задержали на пять часов из-за повреждения части шасси. Повреждения случились во время буксировки борта.

В Краснодаре ветер повредил фасад многоэтажки. От порывов разрушены участки стены многоквартирного дома.

К 9 годам лишения свободы приговорили жителя Сочи за взятку ради молчания об игорном бизнесе. Приговор вступил в законную силу.

Более 500 миллионов рублей украли застройщики у дольщиков в Краснодаре. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде и скоро предстанут перед судом.