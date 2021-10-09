Что произошло за ночь 9 октября: Более 80% сотрудников сочинских отелей привиты от коронавируса

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Что произошло за ночь 9 октября 2021. Более 80% сотрудников сочинских отелей привиты от коронавируса. В Сочи действует программа реабилитации людей, переболевших коронавирусом.

Инвесторы планируют вложить 66 млрд рублей в черноморские курорты Кубани. В Краснодарском крае появятся 4,3 тыс. новых номеров категорий 4 и 5 звезд.

Грунт на трассе в районе Мамайского перевала в Сочи стабилизировался. За прошедшие сутки геодезисты не зафиксировали ни одной деформации на наиболее проблемном участке.

Логистический центр за 3,5 млрд рублей построят на Кубани. Центр расположится в станице Марьянской Красноармейского района.

Мраморный клоп атаковал Сочи. Жители города жалуются на массовое нашествие инвазивного вредителя.