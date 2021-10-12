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Общество12 октября 2021 7:00

Что произошло за ночь 12 октября: Центр Геленджика отмыли от фекалий

Что произошло за ночь 12 октября в Краснодарском крае
Источник:kp.ru
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Фото: ЧП Краснодар

Фото: ЧП Краснодар

Что произошло за ночь 12 октября 2021 года. Центр Геленджика отмыли от фекалий. Центральный парк развлечений и набережная оказались затопленными из-за прорыва канализации.

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