Что произошло за ночь 12 октября: Центр Геленджика отмыли от фекалий

Фото: ЧП Краснодар

Что произошло за ночь 12 октября 2021 года. Центр Геленджика отмыли от фекалий. Центральный парк развлечений и набережная оказались затопленными из-за прорыва канализации.

В Краснодаре заработали 160 котельных. Тепло уже подали в 110 соцобъектов и 593 многоквартирных жилых дома.

Спасатели эвакуировали туристку со сломанной ногой с Маркотхского хребта в Новороссийске. За помощью обратился муж пострадавшей.

Более 2 километров трамвайного полотна уложили по улице Московской в Краснодаре. Работы по укладке рельсошпальной решетки выполнены на 62%.

Водителя Volkswagen, пострадавшего в ДТП с Собчак, доставят в Краснодар. Мужчину перевезут на вертолете.