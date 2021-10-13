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Общество13 октября 2021 9:27

Что произошло за ночь 13 октября: В Краснодаре машина скорой помощи попала в аварию

Что произошло за ночь 13 октября в Краснодарском крае
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Что произошло за ночь 13 октября: В Краснодаре машина скорой помощи попала в аварию

Что произошло за ночь 13 октября: В Краснодаре машина скорой помощи попала в аварию

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Что произошло за ночь 13 октября 2021 года. В Краснодаре машина скорой помощи попала в аварию. По сведениям полицейских, неотложка с включенными проблесковыми маячками мчалась на красный сигнал светофора.

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