Что произошло за ночь 14 октября: И.о. мэра Краснодара посетил урок лауреата конкурса «Учитель года России» Полины Пятаковой

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Что произошло за ночь 14 октября 2021 года. И.о. мэра Краснодара посетил урок лауреата конкурса «Учитель года России» Полины Пятаковой. Кубанский педагог вошел в топ-15 лучших учителей страны.

Минздрав Кубани организовал проверку по факту побега пациентов из психбольницы. Соответствующее поручение дал губернатор края.

Краснодарцу грозит до 6 лет лишения свободы за кражу наград и ювелирных украшений. Мужчина проник в квартиру и похитил ювелирные украшения с медалями.

Житель Майкопа до смерти избил мать. Пожилая женщина попросила сына о помощи и этим сильно его разозлила.

В Сочи планируют построить военный городок для ОМОН за 1 млрд рублей. Информация о контракте появилась на сайте госзакупок.