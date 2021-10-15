Что произошло за ночь 15 октября: ФК «Краснодар» наказал обе стороны конфликта с болельщицей-инвалидом

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Что произошло за ночь 15 октября 2021 года. ФК «Краснодар» наказал обе стороны конфликта с болельщицей-инвалидом. Сотрудник «Краснодара», нахамивший женщине в коляске, переведен на другую должность, болельщица-инвалид лишена возможности посещать матчи клуба до конца года.

Памятник потерянному времени откроют в Новороссийске. 15 октября пройдет открытие монумента на пересечении улицы Советов и улицы Рубина.

Более 1,4 миллиона рублей украл подросток у родственницы в Адыгее. Подозреваемый похитил деньги с помощью банковской карты.

Более 70% запланированных соцобъектов возведено в 2021 году на Кубани. Подготовлено порядка 500 объектов.

В Краснодаре общественники создадут паспорта всем городским деревьям. В городе планируют разработать единую систему маркировки для всех городских насаждений.