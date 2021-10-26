Что произошло за ночь 25 октября в Краснодарском крае: Ковидные госпитали Краснодарского края заняты почти на 90% Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Что произошло за ночь 25 октября 2021 года. Ковидные госпитали Краснодарского края заняты почти на 90%. Об этом рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В Адыгее с 25 октября тотальный QR-контроль. Без QR-кода в республике не пустят даже в библиотеку.

Жители Сочи из-за пожара остались без электроэнергии. Пожар на стройплощадке обесточил 12 улиц.

В Краснодаре и Тихорецке 3 и 4 ноября отменяются рейсы четырех электричек. На станции Газырь запланированы ремонтные работы.

Школьников и детсадовцев из непривитых семей отправляют на удаленку в Майкопе. Ограничения для детей не прошедших вакцинацию от коронавируса родителей начнут действовать с 8 ноября.