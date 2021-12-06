«Комсомольская правда» - Кубань» рассказывает, что произошло в ночь на 6 декабря в Краснодарском крае.

В Краснодаре мужчина с автоматом разгуливал по торговому центру. Его сняли на видео и по этим кадрам вооруженного человека ищет полиция.

В больницу увезли маленького ребенка, который наелся листьев «денежного дерева». Малышу всего год, он отравился.

О странной смерти полицейского из Сочи во время отпуска сообщила его жена. В правоохранительных органах проводят проверку.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский опубликовал у себя в телеграм-канале соболезнования в связи со смертью Марка Рудинштейна - основателя «Кинотавра».

А погода тем временем обещает быть хорошей. В регионе прогнозируют до +20 градусов.