Что произошло за ночь 13 декабря: Бастрыкин поручил проверить инцидент с самолетом в Сочи

Последние новости на 13 декабря в регионе
Что произошло за ночь 13 декабря в Краснодарском крае.
СК подтвердил смену курса самолета близ Сочи из-за неопознанного воздушного судна. Пилоты увели борт в сторону, чтобы избежать столкновения. Бастрыкин поручил проверить инцидент следователям.
Водитель иномарки погиб в ДТП с тремя КамАЗами на Кубани. Движение в результате аварии на трассе полностью парализовало.
Неизвестные угрожали прийти в парк Галицкого с оружием, если им не переведут 20 млн рублей. Полиция Краснодара ищет подозреваемых, шантажирующих ради денег взрывами в общественных местах.
Последний матч этого года «Краснодар» - «Нижний Новгород» завершился ничьей. Игра прошла в кубанской столице.
Умер школьник, найденный с пулевым ранением головы на Кубани. Он выстрелил в висок случайно. А четыре года назад мальчик убил своего сверстника.