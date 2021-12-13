Что произошло за ночь 13 декабря: Бастрыкин поручил проверить инцидент с самолетом в Сочи

Последние новости на 13 декабря в регионе

Что произошло за ночь 13 декабря в Краснодарском крае.

СК подтвердил смену курса самолета близ Сочи из-за неопознанного воздушного судна. Пилоты увели борт в сторону, чтобы избежать столкновения. Бастрыкин поручил проверить инцидент следователям.

Водитель иномарки погиб в ДТП с тремя КамАЗами на Кубани. Движение в результате аварии на трассе полностью парализовало.

Неизвестные угрожали прийти в парк Галицкого с оружием, если им не переведут 20 млн рублей. Полиция Краснодара ищет подозреваемых, шантажирующих ради денег взрывами в общественных местах.

Последний матч этого года «Краснодар» - «Нижний Новгород» завершился ничьей. Игра прошла в кубанской столице.

Умер школьник, найденный с пулевым ранением головы на Кубани. Он выстрелил в висок случайно. А четыре года назад мальчик убил своего сверстника.