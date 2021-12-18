На Кубани изменят правила заселения в отели Фото: Алексей БУЛАТОВ

Что произошло за ночь 18 декабря в Краснодарском крае. На Кубани изменят правила заселения в отели. Чтобы снять номер в гостинице, понадобится только QR-код о прохождении вакцинации или перенесенном заболевании.

Организована проверка по факту поножовщины в школе Ейска. Конфликт восьмиклассников закончился ножевым ранением.

В Краснодаре появился новый микрорайон Любимово. Также депутаты Гордумы утвердили новое название улицы в краевом центр

«Омикрон» не проник на территорию Краснодарского края. В регионе не выявлено ни одного случая заражения новым штаммом коронавируса.

Дорожники Краснодарского края и Адыгеи подготовились к ухудшению погодных условий. На дорогах дежурят более 300 единиц снегоуборочной и специальной техники.