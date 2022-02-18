Что произошло в ночь на 18 февраля в Краснодарском крае

В Краснодарском крае приговорили брачных аферисток, которые свели в могилу 10 мужчин. Женщины окружали заботой стариков, переписывали на себя их имущество, а после те умирали в больницах от тяжелых диагнозов.

Хирург, изуродовавший участницу конкурса красоты, выступил с заявлением. А клиника, в которой оперировали модель из Сочи, ушла в глухую оборону.

Илья Худоба, которому помог Моргенштерн получить спасительный укол, записал видеообращение для рэпера. Маленького кубанского мальчика и скандально известного рэпера связывает нечто большее, чем просто дружба.

Видео, где пятиклашки согревали куртками щенка, восхитило миллионы, но пес остался забытым в приюте на Кубани. Несмотря на бешеную популярность, дворняжка Мэри так и не нашла хозяина.

Священник стал волонтером в госпитале после смерти матушки от COVID-19. Он остался с шестью детьми после гибели жены.