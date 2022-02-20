Что произошло в ночь на 20 февраля в Краснодарском крае

В Краснодаре полицейский за 1,5 млн рублей собирался вернуть вещдоки подозреваемому. Возбуждено уголовное дело.

Вениамин Кондратьев сообщил, что Кубань готова принять у себя беженцев. Он отметил, что наш регион с сопереживанием и сочувствием относятся к беде жителей ЛНР и ДНР, которая заставила их стать беженцами и искать прибежище в России.

Учит румынский и мечтает о семье. Как сейчас живет всемирно известный незрячий музыкант Олег Аккуратов. Он приехал в родной Краснодарский край с концертами и рассказал о своей жизни в Москве.

Видео жуткого ДТП на трассе под Новороссийском появилось в Сети. На кадрах видно, как два грузовика мчатся навстречу друг другу. Водители госпитализированы.

Сады на балконах и европейский шик. Как будет выглядеть новый микрорайон Краснодара. Практически завершена разработка концепции северо-восточной части Краснодара.