Что произошло в ночь на 23 февраля в Краснодарском крае

В майкопе выступит пилотажная группа "Стрижи". Фото: strizhy.ru

В Майкопе 23 февраля выступит авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи». Увидеть авиашоу можно будет на аэродроме Ханская. Вход для посетителей свободный, но лучше прихватить с собой паспорт.

В сафари-парке Геленджика ко Дню защитника Отечества всем мужчинам сделали подарок – 23 февраля вход на территорию свободный. Помимо прогулки по парку, мужчины смогут бесплатно воспользоваться и канатной дорогой.

Самолет-разведчик США замечен у берегов Сочи. Об этом свидетельствуют данные PlaneRadar. Boeing RC-135V Rivet Joint имеет бортовой номер 63−9792 и принадлежит ВВС США. Такие самолеты используются в армии США с 1970-х годов и несут разведывательную функцию.

Многодетная семья отравилась угарным газом в Краснодаре. Родителей и четверых детей едва не сгубила неисправная печь.

В Краснодаре полицейские избили мужчину при вымогательстве взятки. Они подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями

В станице Раевской Краснодарского края домашний питомец просидел на вершине дерева 3 дня. На помощь пушистому пострадавшему пришли сотрудники МЧС.