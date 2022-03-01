Что произошло за ночь 1 марта в Краснодарском крае

Марку Угрехелидзе поставят спасительный укол. Фото: Личный архив

Мальчику со СМА из Краснодара сделают спасительный укол. 4-летний Марк Угрехелидзе прошел повторный врачебный консилиум.

Режим повышенной готовности на Кубани продлен до 30 мая 2022 года. Соответствующее постановление уже подписано губернатором региона Вениамином Кондратьевым.

16 депутатов Госдумы от Краснодарского края попали под санкции ЕС. В официальном журнале Евросоюза опубликован список.

Водитель элитного спорткара в Краснодаре спровоцировал массовое ДТП и сбил инспектора ДПС. Житель Московской области пытался сбежать, после того как устроил аварию.

Двух полицейских из Краснодара задержали во время получения взятки в 200 тысяч рублей. За гонорар они обещали не заводить уголовное дело.