В Сочи продолжают искать пропавших туристов в Черном море

Поиски продолжаются. Фото: https://t.me/urpso_mchs

На Сочи 24 июня 2022 года обрушился потоп. Лазаревский район был разрушен. Две семьи из Ставропольского края унесло в Черное море. Машины вынесло в море сильным потоком воды.

С 24 июня продолжаются поиски мужчины и троих детей. Их так и не нашли. В поисках задействовали водолазов, вертолет Ка-32 и спасательные катеры.

- Основное Черноморское течение направлено против часовой стрелки, движение воды от места происшествия идет в сторону Новороссийска. Именно поэтому направление воздушного и пешего поиска - береговая полоса и акватория моря от реки Чемитоквадже Лазаревского района Сочи до города Туапсе, - сообщил замначальника ЮРПСО МЧС России по поисково-спасательной работе Юрий Фомин.

Стоит отметить, что с начала поисково-спасательных работ от ЮРПСО и его Туапсинского филиала задействовали 163 спасателя и 40 единиц техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двери выломаны, машины на крыше: как выглядит кемпинг унесенных в море туристов в Сочи

Лагерь туристов, которые приехали в Сочи со всей России, сейчас выглядит ужасающе. Двери выворочены, палатки скомканы, машины стоят в неестественном положении. Кое-где - на крыше. Это один из кемпингов в Лазаревском районе. До того, как стихия накрыла его буквально с головой, он состоял из нескольких, сколоченных на скорую руку строений, но с пластиковыми дверьми и окнами. Кто-то из приезжих жил в них. Но многие предпочитали селиться на территории в палатках (продолжение)

СК возбудил уголовное дело по факту гибели людей во время стихии в Сочи

Следователи возбудили уголовное дело после гибели людей во время стихии в Сочи. Статья – «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» (читайте далее)

Закрыты пляжи и гуляет ротавирус: Что происходит в курортной столице России и когда можно будет купаться и загорать

Пляжи Сочи пока закрыты для купания. Правда, не везде. В центре курорта будто и не было разгула стихии. Поэтому тут туристы гуляют по набережным и загорают на берегу (читайте далее)

Видео спасения унесенных в море людей в Сочи

Над Черным морем в Лазаревском районе Сочи с утра 24 июня кружат вертолеты. Мощным грязевым потоком несколько часов назад здесь унесло две легковушки. Люди приехали семьями из Ставропольского края и поселились в палаточном лагере поблизости. Когда накануне объявили штормовое предупреждение, они не поверили, что обычный летний дождь может превратиться в катастрофу (продолжение)