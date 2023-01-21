Последние новости в Краснодарском крае на утро 21 января

Что произошло в Краснодарском крае

Эвакуированному из Балаклеи 99-летнему ветерану войны подарили жилье в Краснодаре. Накануне вечером он переехал в новую уютную квартиру.

Мать убитого отчимом 5-летнего мальчика в Краснодаре взяла вину на себя. А мужчина свою вину не признает.

В Сочи подрядчик при ремонте дорог украл 170 млн рублей и 22 единицы техники. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Жительница Усть-Лабинского района нашла на огороде корону от погона офицера царской армии. Артефакт пополнил семейную коллекцию необычных находок.

В Краснодаре наградили росгвардейца за помощь попавшей в аварию пенсионерке. Сотрудник вневедомственной охраны во время выходных стал свидетелем ДТП.