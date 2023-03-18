Что произошло за ночь 18 марта в Краснодарском крае

Последние новости на Кубани на утро 18 марта
Двоим взрослым, напавшим на девочек в краснодарском пункте Wildberries, предъявили обвинение.
Ученик избил руководителя театра танцев из-за приставаний в Сочи.
Минобороны РФ обнародовало уникальные документы об освобождении Кубани от фашистов.
Суд встал на сторону 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны из Краснодара, отказавшись лишать его комнаты в коммуналке.
Бывшему военному дали два года тюрьмы за переполох с ложным терактом в школе Краснодара.
Знаменитый вокзал из «Иронии судьбы» закрыли на реконструкцию 17 лет назад, а к ремонту не приступили до сих пор.