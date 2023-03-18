Что произошло за ночь 18 марта в Краснодарском крае

Последние новости на Кубани на утро 18 марта

Двоим взрослым, напавшим на девочек в краснодарском пункте Wildberries, предъявили обвинение.

Ученик избил руководителя театра танцев из-за приставаний в Сочи.

Минобороны РФ обнародовало уникальные документы об освобождении Кубани от фашистов.

Суд встал на сторону 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны из Краснодара, отказавшись лишать его комнаты в коммуналке.

Бывшему военному дали два года тюрьмы за переполох с ложным терактом в школе Краснодара.

Знаменитый вокзал из «Иронии судьбы» закрыли на реконструкцию 17 лет назад, а к ремонту не приступили до сих пор.