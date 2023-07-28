Что произошло в ночь на 28 июля в Краснодарском крае

Подборка новостей на утро 28 июля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи закрыли пляжи из-за шторма. Ограничения будут действовать со второй половины ночи 28 июля и до конца суток 29 июля.

«На участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей на море. Волнение моря 4 -5 балла», - сообщили в департаменте курортов, туризма и потребительской сферы.

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