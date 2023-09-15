Что произошло за ночь 15 сентября в Краснодарском крае

Последние новости на утро 15 сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодаре до конца 2024 года построят более 29 километров тротуаров. Новый асфальт уложат на 31 участке. До конца года работы завершат на пяти участках.

«Эти работы выполним благодаря субсидии, которая выделяется из бюджета края. Очень важно, что на создание таких объектов в краевой столице направляют финансирование», - сообщил заместитель главы города Владимир Архипов.

Уточняется, что работы уже ведутся по улице Минской от Харьковской до дома № 59 и от дома № 117/1 по Минской до Урицкого. Также по улице Кавказской от Маяковского до Таманской. По переулку Гаражному от остановки до 1-го Мая. И в станице Елизаветинской по улице Солнечной от Кубанской до Центральной.

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