«Он был мне чужим человеком»: отец жестокого убийцы ребенка и девушки из Армавира отрекся от сына

Гусейнов мертв и будет захоронен

Жуткая трагедия в Армавире, больше похожая на кошмарный сон, достигла логического завершения. До закрытия уголовного дела об убийстве с особой жестокостью 9-летнего мальчика и его 26-летней сестры еще далеко. Но главный его фигурант, который вызывает сейчас праведный гнев и отвращение как минимум половины жителей страны, 32-летний Акшин Гусейнов мертв.

Никаких следов насильственной смерти на его теле, всплывшем у берегов Новороссийска вчера, 14 декабря, криминалисты не нашли. А значит, подонок, переломавший все суставы ни в чем неповинному ребенку перед смертью, как и обещал, покончил с собой.

Такую нечеловеческую жестокость психологи объясняют либо психическим заболеванием в острой стадии, либо наличием запрещенных веществ в организме. В любом случае, сейчас назначен целый комплекс посмертных психолого-психиатрических экспертиз. Они явят истинный портрет убийцы.

Однако появилась еще одна догадка о причинах по-настоящему демонического поведения Гусейнова в ту ночь, 11 декабря.

Тело убийцы прибило к берегу

Выяснилось, что он рос в неполной семье с бабушкой и мамой в Армавире. Отец Тельман Гусейнов ушел, когда Акшину было всего три года. А когда спустя много лет встретились, то общение их длилось всего несколько минут, после которого они снова забыли о существовании друг друга.

- О смерти сына я узнал из интернета. А о его "подвигах" от следователя. Могу сказать, что до сих пор отхожу от услышанного и увиденного о нем, - рассказал Гусейнов-старший изданию "МК".

Никакой вины за собой отец не чувствует, признаваясь, что не участвовал в воспитании сына. Более того, после всего случившегося он не созванивался с бывшей женой, матерью убийцы Акшина, и даже не собирается этого делать.

- Я хочу забыть все, как страшный сон, - признается Гусейнов-старший журналистам.

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Что касается остальных родственников 32-летнего изверга из Армавира, они не выходят из дома. Общение с внешним миром сейчас для матери убийцы происходит только через правоохранителей.

Вероятнее всего, похороны Акшина Гусейнова будут проходить тайно. В городе боятся провокаций и потасовок в этой связи.

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