2020-08-01T17:36:32+03:00
Общество

«Ливни и смерчи»: непогода нанесла удар по курортным районам Кубани

Порывы ветра буквально вырывали деревья, а дождь превратил лестницы в водопады [видео]
Поделиться:
Непогода нанесла удар по курортным районам КубаниНепогода нанесла удар по курортным районам КубаниФото: Анна МАЕВА
Изменить размер текста:

В Краснодарском крае сбылись прогнозы экстренного предупреждения о резком ухудшении погоды.

Утро субботы началось с сильного дождя в Краснодаре. Осадки обещали быть сильными. К ликвидации подтоплений в краевой столице подготовили 22 единицы спецтехники и 10 мотопомп. Ситуацию на улично-дорожной сети держали на контроле специалисты Центра мониторинга дорожного движения и Единой дежурно-диспетчерской службы краевой столицы.

Но центр шквала на этот раз попал Горячий Ключ. Порывы ветра буквально вырывали деревья из земли, а дождь превратил лестницы города в водопады, а улицы – в реки.

Ливни и смерчи на Кубани.Автор видео: https://www.instagram.com/vladimirovnakris/

Удар непогоды принял на себя Туапсинский район. Жители Туапсе в полдень наблюдали несколько смерчей над морем. Воронки двинулись в сторону Джубги и Новомихайловского. Жители курортных поселков разместили в соцсетях кадры, на которых от ураган ломает деревья и ливень - стеной.

«Ливни и смерчи»: непогода нанесла удар по курортным районам Кубани.Автор видео: https://www.instagram.com/vladimirovnakris/

К удару стихии готовится и Сочи. На курорте объявлено штормовое предупреждение. Но пока тучи собираются над Горным кластером курорта. Над морем светит солнце, люди беззаботно купаются и загорают.

В поселках Туапсинского района разыгралась непогода.Видео: t.me/typodar

- Резкое ухудшение погоды на территории Большого Сочи может произойти уже в ближайшие часы, - обратили внимание в пресс-службе мэрии курорта. - Так, до конца суток 1 августа, а также в течение суток 2 августа синоптики прогнозируют на территории курорта сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 22 м/с.

Напомним, что в регионе продолжает действовать экстренное предупреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Нас отправляли на смерть»: как малышка с опухолью, в жизнь которой никто не верил, стала одной из лучших моделей с инвалидностью на Урале
У Наташи Голышевой – лимфонгиома, доброкачественное новообразование, из-за которого часть жизни она провела в больницах и на постоянном лечении
«Никто не распознал бы грамотную провокацию»: «российских бойцов», задержанных в Белоруссии, могли использовать втемную
Специалисты заявляют – 33 человека, которые якобы прибыли в Республику, чтобы устроить беспорядки и стычки, стали жертвами политических игр
Новости 24
Губернатор Кубани дал получение службам Сочи и Новороссийска перейти на усиленный режим работы в связи с надвигающимся штормом
«Ласточка» из Сочи в Анапу отправилась в первый рейс
На месте будущего обхода Краснодара обнаружен сосуд позднего каменного века
На Кубани четыре библиотеки получат статус модельных в 2021 году
В Сочи объявили экстренное предупреждение по непогоде на 1 и 2 августа
На железнодорожном вокзале в Краснодаре подростка ударило током
На Туапсинский район обрушилась страшная непогода
В Краснодаре мужчина пытался вынести из магазина деликатесы и сыр на 13 тысяч рублей
В Сочи умерла женщина с подтвержденным коронавирусом
В Краснодарском крае сохраняется режим повышенной пожароопасности
Число больных коронавирусом в Краснодарском крае 1 августа увеличилось на 99
В Новороссийске сгорела хозпостройка
В Краснодаре подготовили спецтехнику для откачки воды после дождя
В Краснодаре выходные начались с дождя
В общественном транспорте Краснодара усилили контроль за соблюдением масочного режима
В Крыму задержан организатор пассажирской перевозки, в которой погибли 9 человек
Температура воды в Черном море 1 августа 2020: холоднее всего купаться в Анапе
Взрыв на АЗС в Динском районе 31 июля 2020: возбуждено уголовное дело