«Ливни и смерчи»: непогода нанесла удар по курортным районам Кубани
В Краснодарском крае сбылись прогнозы экстренного предупреждения о резком ухудшении погоды.
Утро субботы началось с сильного дождя в Краснодаре. Осадки обещали быть сильными. К ликвидации подтоплений в краевой столице подготовили 22 единицы спецтехники и 10 мотопомп. Ситуацию на улично-дорожной сети держали на контроле специалисты Центра мониторинга дорожного движения и Единой дежурно-диспетчерской службы краевой столицы.
Но центр шквала на этот раз попал Горячий Ключ. Порывы ветра буквально вырывали деревья из земли, а дождь превратил лестницы города в водопады, а улицы – в реки.
Ливни и смерчи на Кубани.Автор видео: https://www.instagram.com/vladimirovnakris/
Удар непогоды принял на себя Туапсинский район. Жители Туапсе в полдень наблюдали несколько смерчей над морем. Воронки двинулись в сторону Джубги и Новомихайловского. Жители курортных поселков разместили в соцсетях кадры, на которых от ураган ломает деревья и ливень - стеной.
«Ливни и смерчи»: непогода нанесла удар по курортным районам Кубани.Автор видео: https://www.instagram.com/vladimirovnakris/
К удару стихии готовится и Сочи. На курорте объявлено штормовое предупреждение. Но пока тучи собираются над Горным кластером курорта. Над морем светит солнце, люди беззаботно купаются и загорают.
В поселках Туапсинского района разыгралась непогода.Видео: t.me/typodar
- Резкое ухудшение погоды на территории Большого Сочи может произойти уже в ближайшие часы, - обратили внимание в пресс-службе мэрии курорта. - Так, до конца суток 1 августа, а также в течение суток 2 августа синоптики прогнозируют на территории курорта сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 22 м/с.
Напомним, что в регионе продолжает действовать экстренное предупреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU