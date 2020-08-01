В Краснодарском крае сбылись прогнозы экстренного предупреждения о резком ухудшении погоды.

Утро субботы началось с сильного дождя в Краснодаре. Осадки обещали быть сильными. К ликвидации подтоплений в краевой столице подготовили 22 единицы спецтехники и 10 мотопомп. Ситуацию на улично-дорожной сети держали на контроле специалисты Центра мониторинга дорожного движения и Единой дежурно-диспетчерской службы краевой столицы.

Но центр шквала на этот раз попал Горячий Ключ. Порывы ветра буквально вырывали деревья из земли, а дождь превратил лестницы города в водопады, а улицы – в реки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/793864" frameborder="0"></iframe> Ливни и смерчи на Кубани.Автор видео: https://www.instagram.com/vladimirovnakris/

Удар непогоды принял на себя Туапсинский район. Жители Туапсе в полдень наблюдали несколько смерчей над морем. Воронки двинулись в сторону Джубги и Новомихайловского. Жители курортных поселков разместили в соцсетях кадры, на которых от ураган ломает деревья и ливень - стеной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/793862" frameborder="0"></iframe> «Ливни и смерчи»: непогода нанесла удар по курортным районам Кубани.Автор видео: https://www.instagram.com/vladimirovnakris/

К удару стихии готовится и Сочи. На курорте объявлено штормовое предупреждение. Но пока тучи собираются над Горным кластером курорта. Над морем светит солнце, люди беззаботно купаются и загорают.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/793829" frameborder="0"></iframe> В поселках Туапсинского района разыгралась непогода.Видео: t.me/typodar

- Резкое ухудшение погоды на территории Большого Сочи может произойти уже в ближайшие часы, - обратили внимание в пресс-службе мэрии курорта. - Так, до конца суток 1 августа, а также в течение суток 2 августа синоптики прогнозируют на территории курорта сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 22 м/с.

Напомним, что в регионе продолжает действовать экстренное предупреждение.